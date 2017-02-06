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Monday, February 06, 2017
اﻷثنين 6 فبراير 2017
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سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة تسعى الى خفض المساهمة الاميركية في تمويل قوات حفظ السلام الدولية
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