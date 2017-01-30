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Monday, January 30, 2017
اﻷثنين 30 يناير 2017
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عندما يغرد نتنياهو تأييدا لجدار ترامب .. انتقادات بالجملة واسئلة حول الثمن
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ترامب يهاتف العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي
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منذ 4 ساعات
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منذ 4 ساعات
الديمقراطيون يصوغون مشروع قرار لإبطال أمر ترامب بشأن الهجرة
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منذ 4 ساعات
البيت الابيض يدافع عن انضمام مستشار مثير للجدل الى مجلس الامن القومي
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منذ 5 ساعات
بونوا آمون يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي وفالس يقر بهزيمته
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نحو نصف مليون بريطاني يوقعون عريضة تطالب بإلغاء زيارة ترامب الرسمية إلى بلادهم
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فرقة شاولين للكونغ فو تقيم عرض في فلسطين
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
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هل تعتقد ان نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس بات حتميا في ضوء اعلان البيت الابيض عن البدء في مناقشة القرار؟
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