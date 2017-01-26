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Thursday, January 26, 2017
الخميس 26 يناير 2017
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هل تحدد الحكومة موعدًا لإجراء الانتخابات المحليّة؟
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توغل محدود لدبابات وجرافات الاحتلال شرق رفح
"العليا" الإسرائيلية تمهد لهدم 8 قرى فلسطينية
الاحتلال يعلن ضبط أسلحة ويغلق ورشة ومطبعة بالضفة
أريحا: لقاء تشاوري لدعم صغار مزارعي النخيل
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
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