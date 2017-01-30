هل تعتقد ان نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس بات حتميا في ضوء اعلان البيت الابيض عن البدء في مناقشة القرار؟

نعم

نعم لا

لا لا أعلم

نعم 24% لا 73% لا أعلم 3%

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