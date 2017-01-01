هل تعتقد ان ترامب يستطيع تنفيذ تهديداته بالغاء القرار الاممي ضد الاستيطان بعد ان يدخل البيت الابيض في العشرين من الشهر المقبل ؟

نعم

نعم لا

لا نعم الى حد ما

نعم 27% لا 72% نعم الى حد ما 1%

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