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Sunday, January 22, 2017
اﻷحد 22 يناير 2017
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بعد موافقة وزارة العدل الأميركية .. صهر ترامب مستشارا له لشؤون الشرق الأوسط وإسرائيل
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كاريكاتير القدس - السبت
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منذ 21 ساعات
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كاريكاتير
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كاريكاتير القدس - السبت
474
منذ 21 ساعات
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بعد موافقة وزارة العدل الأميركية .. صهر ترامب مستشارا له لشؤون الشرق الأوسط وإسرائيل
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وزارة الثقافة تكرم المبدعين الفائزين بجائزة "كتارا" للرواية العربية
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تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالبه بالاستقالة
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منذ 9 ساعات
نتنياهو يسعى لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"
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منذ 10 ساعات
أخر الأخبار العربية والدولية
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تظاهرات ضد ترامب تجتاج شوارع الولايات المتحدة ودائرة الاحتجاجات تتسع
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منذ 10 ساعات
ترامب لمسؤولي الاستخبارات الاميركية : "انا معكم تماما .. احبكم واحترمكم"
290
منذ 7 ساعات
نتنياهو يريد مناقشة "التهديد الايراني" مع ترامب ويوجه رسالة "حب" للشعب الايراني
488
منذ 9 ساعات
[صور] 100 ألف شخص يتجمعون في لندن للتضامن مع المسيرة النسائية الرافضة لمواقف ترامب
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منذ 10 ساعات
الكرملين : بوتين سيهاتف ترامب قريبا ولا نتوقع تحسن العلاقات مع واشنطن فورا
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منذ 11 ساعات
غامبيا تترقب بحذر رحيل رئيسها الى منفاه بعد 22 عاما في الحكم
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منذ 11 ساعات
تفاصيل مصرع عامل بريطاني في قطر
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منذ 12 ساعات
تلفزيون القدس تقارير مصورة
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متحف طولكرم شاهد على التراث الانساني الفلسطيني
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منذ 16 ساعات
الفلسطينيون يستنكرون قرار نقل السفارة الامريكية إلى القدس
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منذ 2 أيام
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منذ 3 أيام
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بحث علمي فلسطيني يكتشف أهمية ورق العنب في علاج سرطان الرئة
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منذ 5 أيام
شو يعني ثيوقراطية ؟
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منذ 6 أيام
المواطنة ودور المحافظات
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منذ 6 أيام
شوكولاتة فلسطينية محلية بأفكار مميزة
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منذ 7 أيام
متحف الشهيد ياسر عرفات .. يوثق الذاكرة الفلسطنية
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تحت شعار “لا للموقف الأمريكي”
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اتهام أم كلثوم بانها سحاقية!
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تاريخ مظلم يكمن وراء عادة دفع "البقشيش"
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انهال بالضرب المبرح على والدته بسبب موبايل
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منذ 5 ساعات
فيديو | ترامب يستمع لآيات من القرآن الكريم قبل صلاته بكاتدرائية واشنطن
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بلاطة يقفز للمركز الثالث بفوز على الظاهرية وتعادل الثقافي مع السموع
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فيديو.. البث المباشر لمباراة مصر واوغندا
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
استفتاء
اذا ما اقدم ترامب على نقل السفارة من تل ابيب الى القدس .ما هو الرد الذي تراه مناسباً على هذه الخطوة؟
المشاركة في مظاهرات احتجاجية
مقاطعة البضائع الامريكية
سحب الاعتراف باسرائيل
المشاركة في مظاهرات احتجاجية
10%
مقاطعة البضائع الامريكية
6%
سحب الاعتراف باسرائيل
85%
صوت
النتيجة
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