Sunday, January 22, 2017
اﻷحد 22 يناير 2017
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
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استفتاء
اذا ما اقدم ترامب على نقل السفارة من تل ابيب الى القدس .ما هو الرد  الذي تراه مناسباً على هذه الخطوة؟
  • المشاركة في مظاهرات احتجاجية
  • مقاطعة البضائع الامريكية
  • سحب الاعتراف باسرائيل
    المشاركة في مظاهرات احتجاجية 10%
    مقاطعة البضائع الامريكية 6%
    سحب الاعتراف باسرائيل 85%
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