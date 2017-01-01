Sunday, January 01, 2017
اﻷحد 1 يناير 2017
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القدس قبل عشرين عاماً
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استفتاء
هل تعتقد ان ترامب يستطيع تنفيذ تهديداته بالغاء القرار الاممي ضد الاستيطان بعد ان يدخل البيت الابيض في العشرين من الشهر المقبل ؟
  • نعم
  • لا
  • نعم الى حد ما
    نعم 27%
    لا 72%
    نعم الى حد ما 1%
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