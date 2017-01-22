اذا ما اقدم ترامب على نقل السفارة من تل ابيب الى القدس .ما هو الرد الذي تراه مناسباً على هذه الخطوة؟

المشاركة في مظاهرات احتجاجية

المشاركة في مظاهرات احتجاجية مقاطعة البضائع الامريكية

مقاطعة البضائع الامريكية سحب الاعتراف باسرائيل

المشاركة في مظاهرات احتجاجية 10% مقاطعة البضائع الامريكية 6% سحب الاعتراف باسرائيل 85%

صوت النتيجة