هل تؤيد التحقيقات الصحفية التي تشير الى تورط اجهزة مخابرات عالمية في انشاء داعش ؟

نعم

نعم لا

لا نعم الى حد ما

نعم 94% لا 5% نعم الى حد ما 1%

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