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Wednesday, February 01, 2017
اﻷربعاء 1 فبراير 2017
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عريقات: الرئيس عباس يلتقي نظيره الفرنسي الأسبوع المقبل
الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي
لافروف: الدعوة لاستضافة محادثات فلسطينية إسرائيلية في موسكو لا تزال قائمة
صور | بدء إخلاء مستوطنة "عامونا" والمستوطنون يتحصنون فيها
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الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس
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رفع اسعار الكهرباء بالضفة واستعدادات لتشغيل خط 161 بغزة
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الرئيس عباس يصل إلى بنغلاديش في زيارة تستغرق 3 أيام
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مسؤولون فلسطينيون: صمت الإدارة الأمريكية يشجع إسرائيل على التوسع الاستيطاني
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الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف حمص الشرقي
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شابة تبحث عن رجل دهسها لتشكره على إنقاذ حياتها
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بالفيديو: لحظات مؤثرة تجمع شقيقين بعد فراق دام 10 سنوات
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[بالفيديو] هذا ما فعلته شابة بـ "فيراري" بقوة 730 حصان
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فيديو... البث المباشر لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد
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سبسطية: افتتاح مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء بدعم ياباني
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الطاقة والمياه وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتج العام الماضي
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
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