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Saturday, February 04, 2017
السبت 4 فبراير 2017
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هل انضم موشيه يعلون إلى حزب لبيد؟
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تمديد توقيف الأسيرين السيلاوي ونصار حتى التاسع من الشهر الجاري
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منذ 7 ساعات
الخليل : اجتماع يناقش قضية أملاك الكنيسة الروسية ودعوة "حزب التحرير" الى وقف التحريض
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منذ 9 ساعات
ألمانيا تنتقد اسرائيل وتحذر من موجة عنف جديدة بسبب الاستيطان
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منذ 9 ساعات
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واشنطن : "أيام غض الطرف عن الأعمال العدائية" لإيران انتهت
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ديموقراطيون : مرسوم ترامب ضد الهجرة "دعاية لم يحلم بها" الجهاديون
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منذ -1008 ثوانٍ
كشف هوية منفذ هجوم "اللوفر" في باريس : مصري يدعى عبد الله رضا الهمامي من محافظة الدقهلية
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منذ 7 ساعات
السفارة الروسية في دمشق تتعرض للقصف مرتين دون إصابات
605
منذ 9 ساعات
مفوض أوروبي منتقدا ترامب : متقلب ولا يمكن التنبؤ بأفعاله قواره بحظر السفر "تمييز لا يتفق مع قيمنا"
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منذ 10 ساعات
البحرية الاميركية تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن
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إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة بعد قرار ترامب بحظر السفر
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بعد ٢٠ عام.. أهالي سلواد يسترجعون أراضيهم
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منذ 5 أيام
ملتقى الطاحونة البابور.. وللحلم بقية
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استيراد الأسماك يتهدد قطاع الصيد بغزة
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أمير دندن.. يتقدم بخطوات واثقة نحو النجومية
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هل تعلم أنك تصاب بـ العمى لمدة 40 دقيقة يوميًا؟!
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لماذا يُطعم المزارعون الأمريكيون الماشية حلوى سكيتلز ؟
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تعويض تاريخي لطالبة اغتصبها أستاذها بـ"حفل التخرج"
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الكاميرون تعبر غانا وتلاقي مصر في نهائي أمم أفريقيا
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توري يعود لقائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
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الصقيع يلحق أضرارا ببعض المحاصيل الزراعية في الأغوار
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دويتشه بنك ينوي تقليص الوظائف في قطاع تداول الأسهم
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إدارة ترامب تشدد العقوبات على إيران وطهران ترد
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بكتيريا مقاومة للعقاقير تهدد السيطرة على الملاريا
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اليابان تستعمل الهواتف القديمة لتصنيع ميداليات طوكيو 2020
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هل ينتهي حكم نتنياهو..؟!
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مظاهرة في شيكاغو تطالب بإلغاء حظر دخول المسلمين
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القدس المصورة
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