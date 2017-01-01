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Sunday, January 01, 2017
اﻷحد 1 يناير 2017
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كل عام وانتم بخير .. كل عام وفلسطين بخير
نتنياهو وبوتين يبحثان التنسيق العسكري في سوريا
السبسي: تونس كسبت معركة الإرهاب و2017 ستكون سنة الإقلاع والنمو وعودة الإنتاج
اغتيال نائب من الحزب الحاكم في بنجلاديش
[محدث] مجلس الامن يكتفي بدعم جهود موسكو وانقرة في سوريا بدون المصادقة على خطتهما
[محدث] قراصنة روس يخترقون مزودا للشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة
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القدس المصورة
القدس قبل عشرين عاماً
استفتاء
هل تعتقد ان ترامب يستطيع تنفيذ تهديداته بالغاء القرار الاممي ضد الاستيطان بعد ان يدخل البيت الابيض في العشرين من الشهر المقبل ؟
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لا
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نعم
27%
لا
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